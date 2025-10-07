プロ野球のレギュラーシーズンが5日に全日程を終え、各タイトルが確定。“首位打者”のタイトルには、セ・リーグから打率.309の小園海斗選手（広島）、パ・リーグから打率.304の牧原大成選手（ソフトバンク）の2選手が輝きました。今季、両リーグ通じて打率3割超えを記録したのは、首位打者に輝いた2選手に加えて、打率.301の泉口友汰選手（巨人）の3選手のみ。3選手ともに、『右投げ左打ち』の選手でした。さらに、両リーグの首位