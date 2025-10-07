ロッテは６日、国吉佑樹投手（３４）、西村天裕投手（３２）、二木康太投手（３０）、岩下大輝投手（２９）、大下誠一郎内野手（２７）、金田優太内野手（２０）と育成の永島田輝斗投手（２１）の７選手と来季の契約を行わない旨を通知したと発表した。今後については二木は未定。その他の選手は現役続行を希望している。二木は２０年に自己最多の９勝を挙げ、２１年は開幕投手を務めた。故障もあり２３年から２年間は１軍登板