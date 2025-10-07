神奈川警察署（資料写真）酒に酔って道路に座り込んでいた４０代男性の保護に貢献し、事故を未然に防いだとして、神奈川署は９月２４日、平和交通西営業所（横浜市西区）のタクシー運転手中村伊吹さん（４３）に感謝状を贈った。署によると、８月３１日午後１１時ごろ、勤務中の中村さんが同市神奈川区の国道１５号を走行中、座り込んでいる男性を発見した。客を乗せていたが、後方から走ってくる車にひかれないよう壁になる形