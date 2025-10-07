焼失後に復元され、一般公開されている旧吉田茂邸＝大磯町西小磯戦後８０年の節目に合わせ、終戦直後から約７年にわたって内閣総理大臣を務めた吉田茂（１８７８〜１９６７年）に光を当てる企画が大磯町で行われている。大磯は吉田が自邸を構え、最期を迎えた地。町郷土資料館は「戦争と戦後復興を語る上で外せない人物。ゆかりの町として人柄や業績を伝えていきたい」と話す。現在、旧吉田茂邸（同町西小磯）は郷土資料館の別