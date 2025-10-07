いよいよ秋の装いを楽しめる季節が到来。秋のおしゃれも足元からこだわりたい！ と思っている人は【GU（ジーユー）】へ行ってみて。秋のコーデに合いそうな「おしゃれスニーカー」が、早くも値下げされているようです。2種類の靴紐でアレンジが楽しめ、秋のコーデに合いそうなカラーが揃っているのも魅力。今回はそんなお値下げスニーカーを、スタッフの着こなしと共に紹介