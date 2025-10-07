楽天・西口直人投手（２８）が１１月１５、１６日に東京ドームで行われる侍ジャパン強化試合「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」のメンバーに選出されたことが６日、分かった。高い奪三振率を誇る右腕が初めて日の丸を背負う。西口にとって今季は復活の１年だった。２３年９月に右肘のトミー・ジョン手術を受けて２４年から育成契約も、２月に支配下契約に復帰。チーム新記録となる開幕から２６試合連続無失