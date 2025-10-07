歌手で俳優の手越祐也（３７）がボーカルを務める３人組バンド「Ｔ．Ｎ．Ｔ」が、日本テレビ系で今冬に中継される「第１０４回全国高校サッカー選手権大会」（１２月２８日開幕）の応援歌「未来へ」を歌うことが６日、分かった。「Ｔ．Ｎ．Ｔ」は、今年２月に活動を開始したばかりの“新人バンド”。４月にリリースした初ＥＰ「ＺＥＲＯ」がｉＴｕｎｅｓロック部門１位、総合２位を獲得した。大型フェスに出演し、１１月１７日