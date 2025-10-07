オリックス・山崎颯一郎投手（２７）が「新化」に自信をみせた。今季は３度のファーム調整ともがきながらも登板数を昨年の７試合から２８試合に増やし、９月以降に８試合で１勝４ホールド。力任せではない「考える」投球で浮上につなげた。９月２０、２１日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）では、２試合連続で無死満塁の火消しにも成功。スポーツ報知に独占コラム「人生一度きり」を寄せ、「新しい自分が、もっと成長できると