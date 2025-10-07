◆みやざきフェニックス・リーグ韓国ハンファ１―９阪神（６日・アイビースタジアム）阪神は６日、１軍メンバーが開幕日の「みやざきフェニックス・リーグ」に参戦し、韓国・ハンファ戦（アイビー）に１５安打９得点で快勝した。「いい状態でできたと思いますし、意味のある一日になった」と藤川監督。１５日からのＣＳ最終ステージ（甲子園）に向け、上々のリスタートを切った。目立ったのは、シーズン通して流動的だった左