阪神のジェレミー・ビーズリー投手（２９）が近日中に帰国することが６日、分かった。１５日に始まるＣＳ最終ステージ（甲子園）の戦力構想から外れ、このまま退団する可能性が高い。来日３年目の今季は先発ローテの一角として期待されたが、登板８試合（６先発）で１勝３敗、防御率４・６０にとどまった。また、左脇腹痛のリハビリを続けるグラント・ハートウィグ投手（２７）も近日中に帰国予定。７月に途中加入したが、１６