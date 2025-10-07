◇東京六大学野球第4週最終日法大8−6早大（2025年10月6日神宮）3回戦2試合が行われ、法大は8―6で早大に競り勝ち、2勝1敗で勝ち点を2とした。9回に6番・今泉秀悟内野手（2年）が決勝中前適時打をマーク。これで首位・明大、2位・早大、3位・法大の3校が勝ち点2で並ぶ混戦模様となった。法大が両校合わせて23安打の打撃戦を制し、勝ち点を2に伸ばした。6―6で迎えた9回に決勝の中前適時打を放った6番・今泉秀は「チャン