◇東京六大学野球第4週最終日慶大6−1東大（2025年10月6日神宮）慶大は6―1で東大に快勝し、2勝1敗で今季初の勝ち点を獲得した。慶大は投打がかみ合い、3カード目で今季初の勝ち点を獲得した。初回に5番・中塚が左越え先制3ランでチームを勢いづけた。早くも今季2号と勢いに乗る2年生は「最高の結果になった。打った瞬間“入ったな”と思いました」と胸を張った。東大との初戦を落とすも、2連勝と立て直した堀井哲也監