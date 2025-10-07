ブラジルのルラ大統領はアメリカのトランプ大統領と電話会談を行い、40%の追加関税を撤廃するよう求めました。ブラジル大統領府は6日、ルラ大統領とトランプ大統領が電話会談したと発表しました。6日午前、トランプ氏側から電話があり、およそ30分間に及んだ会談は終始、友好的な雰囲気だったということです。ルラ氏はアメリカがブラジルに課した50%の関税のうち、40%の追加関税を撤廃するよう求め、トランプ氏はルビオ国務長官を