ルコルニュ氏（右）と会話するフランスのマクロン大統領＝7月、パリ（AP＝共同）【パリ共同】フランスのマクロン大統領は6日、首相を同日辞任したルコルニュ氏に、政局の危機脱却に向けた「最終交渉」を8日夜まで野党と続けるよう指示した。交渉に失敗した場合、マクロン氏は国民議会（下院）の解散総選挙など厳しい選択を迫られる可能性がある。フランスメディアが伝えた。大統領府は新内閣の発足など国家の安定に向けた最終