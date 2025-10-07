チリで開催中のU-20ワールドカップはグループステージが終了。ベスト16が出揃った。船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は、グループAを３連勝で首位通過。ラウンド16ではE組３位のフランスと対戦する。アメリカ、南アフリカと勝点６で並び、３チーム間の得失点差で３位となったものの、もちろんフランスは強敵だ。結果的に１位抜けの恩恵はそれほど受けなかったと言えるかもしれない。そんな日本の“騒然ぶり”を伝えたのは