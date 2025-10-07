「殴り合いをしてほしい」10月14日に対戦する“王国”ブラジル代表との一戦、元Jリーガーでセレソンとの対戦経験もある鄭大世氏が森保ジャパンに臨むのは真っ向勝負だ。「徹底的に殴り合ってほしい。ウイングバックには堂安（律）選手、中村（敬斗）選手ら攻撃的なタレントを絶対使ってほしいし、ボランチに鎌田（大地）選手を起用してほしい。なんなら、鎌田選手の隣に（藤田譲瑠）チマ選手を置いてほしいです」オフェンシブ