バレーボールSVリーグのサントリーとイタリア・セリエAのペルージャによるエキシビションマッチが7日から2日間、東京・有明アリーナで初開催される。日欧王者による夢の対決。サントリーの高橋藍（24）は6日、会場で調整を終えて「日本のリーグがどれだけ世界と戦えるかを証明できる大会。非常に楽しみ」と声を弾ませた。昨季欧州チャンピオンズリーグ覇者であるペルージャの石川祐希（29）は「自分たちの今できるベストを出し