そろそろ本格的に秋服を用意しておきたいけれど、何を買えばいいか迷う人も多いはず。今回は、【しまむら】で展開されている大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】から、新作パンツをピックアップ！ 千鳥格子柄のコクーンパンツや折り返しデザインが目を引くワイドパンツなど、40・50代のコーデにグッと秋らしさを添えてくれそうなシャレ見えパ