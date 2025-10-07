東急田園都市線溝の口駅で、駅員から説明を受ける人たち＝6日、川崎市高津区東急田園都市線梶が谷駅（川崎市）で5日深夜に起きた列車同士の衝突・脱線事故で、東急電鉄は、田園都市線と大井町線で運休していた区間の運転を7日午前0時ごろに全面再開し、同日朝も始発から通常ダイヤとした。運輸安全委員会が事故の詳しい原因を調査している。東急によると、5〜6日に計1107本が運休し、約65万2100人に影響した。事故では、駅に