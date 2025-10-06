クラシカルで女性らしいテイストがトレンドに浮上しているこの秋、品よく華やかさを足してくれるブラウスは例年以上に積極的に活用していきたいところ。そこで今回は【GU（ジーユー）】のブラウスを使った、スタッフさんのおしゃれなコーデ術に注目しました。ボウタイやフリルといったデザインの特徴を活かした、オンオフそれぞれで参考にしやすい着回しのポイントをお届けします。 華やかなボウタイブラウスを