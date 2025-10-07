ドジャースの山本由伸投手（27）が6日（日本時間7日）、フィリーズとの地区シリーズ第2戦の試合前にブルペン投球を行った。第3戦に先発予定の山本は恒例の登板2日前ブルペンで捕手スミスに対して33球を投じた。コナー・マクギネス投手コーチ補佐に右打席、左打席に立ってもらいカーブ、ツーシームなどの軌道を入念に確認し、オリックス時代からサポートする柔道整復師の矢田修さんが連日のサポートを行った。山本は1日（日