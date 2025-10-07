サッカー日本代表は6日、千葉市内で国際親善試合2試合に向けた合宿をスタートした。DF谷口が約1年ぶりの代表復帰でリーダーの自覚を示した。昨年11月に左アキレス腱を断裂し、今年5月に実戦復帰。最終ラインは板倉、町田、冨安、高井ら故障者が続出中で「ケガ人が多い中でリーダーシップを取って存在感を出したい。ラインの統率はこだわりたい」と強調した。離脱中に渡辺、安藤、鈴木淳ら新戦力が台頭。2大会連続のW杯メンバ