ボートレースびわこの「ルーキーシリーズ第17戦」は最終日、優勝戦を迎える。前田篤哉が3日目後半から5連勝と完全に波に乗ってファイナルを迎えた。格上の逃走で今年3回目、通算14回目の優勝を決める。地元の中島が注目エンジン「65」を駆って肉薄。宮田は今節3コース捲り勝利があるが、捲り差しも巧み。青木は差して接戦に持ち込む。登玉は鋭発力を存分に発揮へ。石本は冷静に展開を割ってくる。＜1＞前田篤哉いいのは