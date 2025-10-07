2日、ロシア南部ソチで開催された「ワルダイ会議」に参加したプーチン大統領（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシア大統領府は6日、プーチン大統領がイスラエルのネタニヤフ首相と電話会談し、米政権が示したパレスチナ自治区ガザの和平計画を含む中東情勢を協議したと発表した。プーチン氏は2日、米政権の和平計画について「全体として支持する用意がある」と発言していた。発表によると、プーチン氏は国際法に基づくパレスチ