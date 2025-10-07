自民党の新総裁に高市氏が選出されたことについて、アメリカのトランプ大統領が祝意を示しました。ホワイトハウスレビット報道官「大統領は日本が次の総理大臣を選出したことに祝意を示しました。非常に尊敬される人物であり、我が国の偉大な同盟国にとって初めての女性総理となります」トランプ大統領は6日、自身のSNSで「日本は偉大な知恵と強さを持ち、非常に尊敬される人物を初めての女性総理に選出した」と投稿しました。名