【5R】プロ野球の独立リーグで活躍し、たぐいまれな運動能力を生かして127期No.1の称号を得た尾野翔一が予選4Rを突っ張って逃げ、堂々と押し切った。2着高橋義、3着三槻と九州勢が上位独占する大本命での決着だった。当地は本格デビュー一発目に参戦し、3連勝。パワーの違いを見せつけた。「突っ張りは作戦通り。ラインで決まったのもうれしい」。特班後、A級一発目の前回小倉で完全V。S級特昇も期待させる先行力だ。カマ