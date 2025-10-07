ノーベル生理学・医学賞の受賞が決まった大阪大学の坂口志文教授。快挙に祝福の声が相次いでいます。きのう、今年のノーベル生理学・医学賞に大阪大学特任教授の坂口志文さん（74）が選ばれました。日本人の生理学・医学賞の受賞は7年ぶり6人目となる快挙です。ノーベル生理学・医学賞坂口志文氏「このような名誉をいただくのは非常に驚きで、光栄に思っている」坂口さんらは、過剰な免疫反応を抑える「制御性T細胞」を発見。リ