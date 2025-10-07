【ジュネーブ共同】世界保健機関（WHO）は6日、化学物質が入った液体を蒸気化させる「電子たばこ」の喫煙者が2024年までに、世界で推計1億人以上に上ったとの報告書を発表した。青少年も多く、成長に悪影響を及ぼす恐れがあると懸念を示した。電子たばこの推計は初めて。