自民党の新しい執行部はきょう発足します。高市総裁は、党運営の要の幹事長に麻生派の鈴木俊一総務会長を、政調会長には総裁選で争った小林・元経済安全保障担当大臣を起用する方針を固めました。自民党の新執行部はきょう午前、総務会で正式に決定し、その後、四役は記者会見をおこなう予定です。これまでに高市総裁は、副総裁に麻生最高顧問、幹事長に同じく麻生派の鈴木総務会長、政調会長には小林・元経済安全保障担当大臣、そ