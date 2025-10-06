入社わずか一週間で飛び出した「今日で退職します」の言葉に、職場は騒然。思いもよらなかった早すぎる決断でしたが理由を聞いたとき、誰もが考えを改めることに──。今回は筆者の知人から聞いた、職場で起こった予想外のエピソードをご紹介します。 突然の退職宣言 これは、新入社員の女性がうちの課に配属されて一週間経ったばかりの出来事です。 まだ顔と名前を覚えている途中だったその日、朝礼後にその子が放った