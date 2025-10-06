大人数から個人へプレゼントを贈る時──プレゼント選びや集金など、まとめてくれる人がいると助かりますよね！ しかし内訳に違和感があったとしたら……！？ 友人が体験談を語ってくれました！ 余ったお金は？ 高すぎる色紙代とは思っていたけれど……。そういえば、帰り際にAさんが有名洋菓子店の袋を持っていたような？ 取りまとめてくれたのはありがたかったのですが、なんだかモヤっとしてしまった出来事でした。