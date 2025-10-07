7人組ガールズグループ・HANAが、プロデューサーでアーティストのちゃんみなとともに大塚製薬「ボディメンテ」新CM『THE DAY.花と根』篇に出演する。CMは、11日から全国放映される。【写真】「THE DAY. 花と根」篇渋谷ビッグビジュアル最終審査『No No Girls THE FINAL』を経て、HANAとしてデビューした7人。今回のCMでは、ステージで花を咲かせる瞬間に至るまでの“根っこ”の部分となる見えない努力の日々に焦点を当てている