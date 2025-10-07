4人組グループ・OWVの最新シングル「BLACK CROWN」が、7日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で1位に初登場。自身初の週間シングル1位を獲得した「BREMEN」（2024年2月19日付）以来、1年8ヶ月ぶり、通算2作目の1位を記録した。【動画】OWV「BLACK CROWN」ミュージックビデオ初週売上は、自己最高記録だったデビューシングル「UBA UBA」の初週売上3.0万枚（2020年10月12日付）を上回る4.2万枚。初週にして「UBA UBA