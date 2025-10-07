プリンスホテルのロゴ【ダナン共同】ベトナム中部ダナンにリゾートホテル「プリンスホテルダナン」が開業し、記念式典が6日夜開かれた。西武ホールディングス傘下の西武・プリンスホテルズワールドワイド（東京）が運営。海岸近くに立ち、オーシャンビューを売りに集客を目指す。ホテルは26階建ての計164室で、1日に開業した。西武・プリンスの金田佳季社長は6日の式典に併せて記者会見し「日本発のグローバルホテルチェーン