女優の齊藤京子（28歳）が、10月6日に放送されたトーク番組「キョコロヒー」（テレビ朝日系）に出演。仲の良いタレント・ゆうちゃみ（24歳）について「最近はもう、ちょっと連絡全然…」と告白した。番組には今回、歌手・タレントのあのがゲスト出演。番組レギュラーの齊藤との関係性を聞かれたあのは、冠番組「あのちゃんねる」の特別版に、齊藤がゲスト出演してくれたくらいの関係だと話す。ただ、あのは「ゆうちゃみさんと凄い