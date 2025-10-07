きょうのユーロドルは、フランスのルコルニュ首相辞任のニュースで仏資産市場が混乱し、ユーロもロンドン時間に売りが強まっていた。ユーロドルは一時１．１６ドル台半ばまで下落したものの、ＮＹ時間に入って下げを解消しており、１．１７ドル台に戻す展開。一方、ユーロ円はフランス首相の辞任のニュースが飛び込んだものの、力強い動きが続いており、１７６円付近で推移している。