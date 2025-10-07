札幌・東警察署は2025年10月6日、銃刀法違反の疑いで自称・札幌市東区在住の無職の男（57）を現行犯逮捕しました。男は正当な理由がないにもかかわらず、6日午前10時半すぎ、東警察署北26条交番で、刃体6センチを超える果物ナイフ1本を携帯した疑いが持たれています。警察によりますと、男が持っていた果物ナイフの刃体は約12センチで、男は「おれいま包丁持っている。逮捕してください」と交番の警察官に伝えたということです。調