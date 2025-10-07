フィリーズとの地区シリーズ第2戦【MLB】フィリーズ ー ドジャース（日本時間7日・フィラデルフィア）ドジャースの大谷翔平投手は6日（日本時間7日）、フィリーズとの地区シリーズ第2戦に「1番・指名打者」で先発出場する。3試合ぶりのポストシーズン3号本塁打に期待がかかる。4日（同5日）の第1戦では「1番・投手」で投打同時出場。6回9奪三振3安打3失点と好投し、ポストシーズン初勝利を挙げた。バットでは4打数無安打4三振