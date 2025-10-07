イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘開始からきょうで2年。戦闘終結に向けた和平計画をめぐり、イスラエルとハマスによる間接協議が始まりました。6日、エジプトで行われている協議にはイスラエルやハマス、それに仲介するアメリカなどの代表団が出席しています。エジプトメディアによりますと、協議はまずハマスとエジプトの代表団で行い、その後、イスラエルとエジプトの代表団が協議するなど、間接的に行われるということです