アメリカのトランプ大統領はイリノイ州シカゴに州兵を派遣する手続きを進めていますが、イリノイ州などはこれを阻止するため提訴しました。トランプ大統領はシカゴの治安が悪化しているなどとして、イリノイ州の州兵300人の派遣を決めたほか、テキサス州からも400人の州兵をシカゴなど複数の都市に派遣すると表明していました。こうした状況を受けてイリノイ州とシカゴ市は6日、政権による州兵派遣は「明白に違法だ」として、差し