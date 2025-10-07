メ～テレ（名古屋テレビ） オンラインカジノで賭博をしたとして書類送検された中日ドラゴンズのコーチら2人について、検察は1人を略式起訴し、もう1人を不起訴処分としました。 中日ドラゴンズの小山伸一郎2軍投手統括コーチら球団関係者2人は、国内からスマートフォンを使って海外のオンラインカジノサイトに接続し、スロットなどの賭博をした疑いで書類送検されました。 このうち1人について、