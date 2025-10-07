鶏むね肉で青椒肉絲（チンジャオロース）？と驚くなかれ！ 下ゆでいらずの鶏肉はしっとりやわらか、ピーマンは白いわたを取ることでシャキシャキ感が際立ちます。食べて納得、想像以上においしい本格派の一皿です。『鶏肉のチンジャオロース』のレシピ材料（2人分）ピーマン……4個（約160g） 鶏胸肉（皮なし）……1枚（約200g） 〈鶏肉の下味〉 粗びき黒こしょう……少々 酒……大さじ1 しょうゆ……小さじ1 にんにくのす