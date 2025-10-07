ラガルドＥＣＢ総裁の発言が伝わっており、「インフレは２％目標に依然近い。成長への逆風は来年には弱まるはずだ」と述べている。 ・成長への逆風、来年には弱まるはずだ。 ・インフレは２％目標に依然近い。 ・成長に対するリスクはより均衡した。 ・賃金の伸びは一層鈍化する。