メ～テレ（名古屋テレビ） ノーベル生理学医学賞を受賞した坂口志文さんは、かつて愛知県がんセンターにも在籍していて、名古屋市でも祝福ムードに包まれました。 坂口さんは1977年から2年半、名古屋市にある愛知県がんセンターに研究生として在籍していました。 愛知県がんセンター・井本逸勢研究所長 「愛知県がんセンターの実験病理学の分野の研究が面白そうということで、