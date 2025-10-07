メ～テレ（名古屋テレビ） 藤井聡太七冠が大ピンチ。7日の対局で藤井七冠が負ければ、王座のタイトルを失い七冠が六冠になります。 今期の王座戦五番勝負は、藤井七冠に伊藤匠叡王が挑戦する同学年対決です。 藤井七冠は、第1局を勝ったあと、第2局第3局は連敗し、7日の第4局で敗れると王座のタイトルを失い、六冠に後退します。 第4局は神奈川県秦野市で開催され、対局前日の6日2人は対局場の検分に訪れ、室内の照