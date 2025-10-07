ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）が６日のフィリーズとの地区シリーズ第２戦を前にオンライン取材に応じ、第１戦で４三振を喫した大谷翔平投手（３１）に対して「心配はない」と変わらぬ信頼を寄せた。佐々木朗希投手（２３）については抑えでの起用が基本線となることを明かした。また、ア・リーグの地区シリーズ第２戦が行われ、ブルージェイズがヤンキースに勝って２連勝、マリナーズはタイガースを下して１勝１敗の