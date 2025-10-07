運転が再開され、乗り場に向かう利用者＝７日午前０時、川崎市高津区、東急田園都市線溝の口駅東急電鉄は７日、普通列車と回送列車が衝突・脱線した事故の影響により運休していた田園都市線と大井町線の一部区間の運転を午前０時から再開した。同日始発からは平常通りの運転を予定している。事故は５日午後１１時５分ごろ、田園都市線梶が谷駅（川崎市高津区）構内で発生した。同線は６日始発から渋谷─鷺沼間で上下線とも運転