5日夜の衝突・脱線事故の影響で一部区間で運転を見合わせていた東急田園都市線と大井町線は、事故から丸一日以上たって全線で運転を再開しました。事故は5日午後11時ごろ、神奈川県川崎市の田園都市線・梶が谷駅で走行中の渋谷行きの電車が停まっていた回送電車に衝突し、回送電車が脱線したものです。一夜明けた6日も、田園都市線は渋谷駅から鷺沼駅まで、大井町線は二子玉川駅から溝の口駅間で運転見合わせが続き、2日間であわせ