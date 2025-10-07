NY株式6日（NY時間12:14）（日本時間01:14） ダウ平均46632.11（-126.17-0.27%） ナスダック22924.12（+143.61+0.63%） CME日経平均先物48715（大証終比：+525+1.08%） 欧州株式6日GMT16:14 英FT100 9479.14（-12.11-0.13%） 独DAX 24378.29（-0.510.00%） 仏CAC40 7971.78（-109.76-1.36%） 米国債利回り 2年債 3.592（+0.017） 10年債 4.156（+0.037） 30年債 4.753