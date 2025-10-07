カブス・今永が6日（日本時間7日午前10時8分開始）のブルワーズとの地区シリーズ第2戦に先発することが決まった。敵地ミルウォーキーでの記者会見で「今までやってきた準備を丁寧にして、試合で実行するだけ」と意気込みを語った。1日のパドレスとのワイルドカードシリーズ第2戦はオープナーに続く2番手での登板で、4回3安打2失点。2度目の登板でポストシーズン初先発となる。練習日のこの日、鈴木は静養に努めたが、今永は登